Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси провёл встречу с колумбийским певцом Малумой.

Во время встречи звездный футболист подарил певцу несколько футболок со своим автографом. В конце встречи Лионель заявил колумбийцу, что тот теперь должен посещать матчи «Интер Майами».

Напомним, Малума — колумбийский певец и композитор в жанре реггетон. Наиболее известен такими песнями, как «El Perdedor», «Felices los 4», «Sin Contrato», «Cuatro Babys» и «Borro Cassette». «El Perdedor» имеет более миллиарда просмотров на видеохостинге YouTube.

Лионель Месси пополнил состав «Интер Майами» текущим летом. Ранее аргентинский футболист выступал за французский «ПСЖ» и испанскую «Барселону». Месси со сборной Аргентины стал чемпионом мира в 2022 году.