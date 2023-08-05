Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
АЗ — Болонья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси провёл встречу с колумбийским певцом Малумой

Лионель Месси провёл встречу с колумбийским певцом Малумой
Комментарии

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси провёл встречу с колумбийским певцом Малумой.

Во время встречи звездный футболист подарил певцу несколько футболок со своим автографом. В конце встречи Лионель заявил колумбийцу, что тот теперь должен посещать матчи «Интер Майами».

Напомним, Малума — колумбийский певец и композитор в жанре реггетон. Наиболее известен такими песнями, как «El Perdedor», «Felices los 4», «Sin Contrato», «Cuatro Babys» и «Borro Cassette». «El Perdedor» имеет более миллиарда просмотров на видеохостинге YouTube.

Лионель Месси пополнил состав «Интер Майами» текущим летом. Ранее аргентинский футболист выступал за французский «ПСЖ» и испанскую «Барселону». Месси со сборной Аргентины стал чемпионом мира в 2022 году.

Материалы по теме
Уборщика, работавшего на матче «Интер Майами», уволили за автограф, взятый у Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023