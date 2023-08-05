Лионель Месси провёл встречу с колумбийским певцом Малумой
Поделиться
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси провёл встречу с колумбийским певцом Малумой.
Во время встречи звездный футболист подарил певцу несколько футболок со своим автографом. В конце встречи Лионель заявил колумбийцу, что тот теперь должен посещать матчи «Интер Майами».
Напомним, Малума — колумбийский певец и композитор в жанре реггетон. Наиболее известен такими песнями, как «El Perdedor», «Felices los 4», «Sin Contrato», «Cuatro Babys» и «Borro Cassette». «El Perdedor» имеет более миллиарда просмотров на видеохостинге YouTube.
Лионель Месси пополнил состав «Интер Майами» текущим летом. Ранее аргентинский футболист выступал за французский «ПСЖ» и испанскую «Барселону». Месси со сборной Аргентины стал чемпионом мира в 2022 году.
Комментарии
- 5 августа 2023
-
06:39
-
06:31
-
06:09
-
05:59
-
05:51
-
05:47
-
04:55
-
04:36
-
04:28
-
04:25
-
04:12
-
03:48
-
03:37
-
03:23
-
03:22
-
03:15
-
03:00
-
02:44
-
02:42
-
02:04
-
02:03
-
01:54
-
01:36
-
01:34
-
01:22
-
01:00
-
00:35
-
00:24
-
00:03
-
00:01
- 4 августа 2023
-
23:30
-
23:24
-
23:13
-
23:10
-
23:02
Партнерский контент