Первая лига: расписание матчей и трансляций 4-го тура

С 5 по 7 августа пройдёт 4-й тур Мелбет Первой лиги. Представляем вашему вниманию расписание матчей.
5 августа (время начала — московское)
16:00. «Шинник» (Ярославль) — «Химки»
17:00. «Тюмень» – «Ленинградец» (Ленинградская область)
18:00. «Торпедо» (Москва) – «Сокрл» (Саратов)
6 августа (время начала — московское)
16:00. «Акрон» (Тольятти) — «Алания» (Владикавказ)
18:00. «Родина» (Москва) — СКА (Хабаровск)
18:00. «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Черноморец» (Новороссийск)
18:30. «Кубань» (Краснодар) — «Волгарь» (Астрахань)
19:00. «Динамо» (Махачкала) — КАМАЗ (Набережные Челны)
7 августа (время начала — московское)
19:00. «Арсенал» (Тула) — «Енисей» (Красноярск)
На платформе «VK Видео» пройдут прямые трансляции всех матчей Первой лиги. Помимо трансляций, пользователи также смогут посмотреть обзоры матчей и лучшие моменты туров, студии с экспертами, послематчевые интервью с игроками и другой контент от лиги. Все ролики будут размещаться в официальном сообществе Первой лиги, а также на витрине платформы «VK Видео» в разделе «Спорт».
- 5 августа 2023
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