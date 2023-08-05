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Лукас Тейлор: уверен, что Мудрик однажды поборется за «Золотой мяч»

Лукас Тейлор: уверен, что Мудрик однажды поборется за «Золотой мяч»
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Защитник «Шахтёра» Лукас Тейлор сказал, что бывший полузащитник команды Михаил Мудрик, который перешёл в «Челси», может в будущем претендовать на «Золотой мяч».

«Да, он действительно большой талант. Я играл со многими хорошими игроками, но Мудрик другой и имеет невероятный менталитет. Я уверен, что он добьется большого успеха и однажды поборется за «Золотой мяч», — приводит слова Тейлора FanDay.

Мудрик перешёл в «Челси» в январе этого года за € 70 + 30 (бонусы) млн. Во второй половине сезона-2022/2023 на его счету 17 матчей за «аристократов» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

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