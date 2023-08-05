Дмитрий Булыкин: у немецких сборных в ближайшее время всё наладится

Экс-нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал статью немецкого издания Bild о провале в немецком национальном футболе в последние годы. «Мы стали футбольными карликами» — заявил обозреватель Bild Матис Брейгельманн после вылета женской сборной с чемпионата мира.
«Для любой команды очень важен результат, если его нету, начинается большая критика. А результата у сборных Германии сейчас нету, как у мужчин, так и у женщин. Но если посмотреть на клубный футбол – там всё очень хорошо. Во всех лигах страны есть интриги, всем нравится.
Я не думаю, что в провале немецких национальных команд есть глобальные проблемы, просто так получается, что все научились играть в футбол и ставить «автобус». Та же Ямайка в женском футболе прошла Германию с минимальным количеством забитых голов. Такой футбол многим не нравится, но это даёт результат.
В целом, у Германии есть хорошие футболисты и в скором времени у них должно всё наладиться. Сейчас просто идёт небольшой спад, который случается со всеми сборными. С клубным футболом в их стране всё в порядке, они растят молодёжь и готовят кадры для своей сборной», — приводит слова Булыкина радио «Движение».
- 5 августа 2023
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