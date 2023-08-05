«Рубин» — «Спартак»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 5 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и московским «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась ничьёй (1:1).
В прошедшем сезоне РПЛ «Спартак» занял третье место, набрав 54 очка в 30 матчах. «Рубин» по итогам прошлого розыгрыша занял Первой лиги занял первое место, набрав 69 очка в 34 матчах. В 1-м туре нового сезона чемпионата «Спартак» обыграл «Оренбург» со счётом 3:2, а «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2).
- 5 августа 2023
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