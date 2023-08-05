«Аякс» продолжает обсуждать с «Краснодаром» возможный трансфер Эдуарда Сперцяна

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Амстердамский «Аякс» всё ещё сохраняет интерес к приобретению полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в своём «твиттере».

По информации источника, контакты между клубами продолжаются, однако «Аякс» всё ещё не сделал второго предложения по переходу Сперцяна.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Аякс» предлагал «Краснодару» за Сперцяна € 8,5 млн + € 2 млн бонусами. Это предложение было отвергнуто руководством «быков».

Контракт 23-летнего Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 12 млн.

В нынешнем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» четыре матча во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и двумя результативными передачами.