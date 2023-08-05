«Сельта» расторгла контракт с Миной, признанным виновным в деле о насилии

Испанская «Сельта» расторгла контракт с нападающим Санти Миной, которого признали виновным в деле о сексуальном насилии над женщиной, сообщает пресс-служба клуба.
«После тщательного анализа различных имеющихся юридических альтернатив, о которых клуб объявил 19 июля после вынесения решения по делу о насилии, сегодня «Сельта» приняла твердое решение расторгнуть трудовой договор с игроком Санти Миной в одностороннем порядке.
Это решение, получившее твердую поддержку Ла Лиги, без всяких сомнений подтверждает первоначальную позицию клуба, поскольку с самого первого дня «Сельта» подчеркнула, что ценности «Сельты» превыше всего и что клуб будет защищать их до последнего, включая последствия, которые это может иметь для спортивного планирования.
ФК «Сельта» — клуб со столетним юбилеем, родившийся в результате акта образцовой щедрости, и на протяжении всей своей истории он неоднократно демонстрировал свою непоколебимую приверженность обществу и защиту ценностей, которые уже стали отличительной чертой клуба», — говорится в заявлении клуба.
Испанский нападающий Санти Мина в июле этого года был приговорен к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 25 000 евро. После возвращения из годичной аренды в Саудовскую Аравию в команду «Аль-Шабаб» 27-летний футболист был уволен из клуба.
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