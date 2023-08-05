Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: игрок ПСВ Ноа Ланг поделился с фанатами трофеем и медалью за победу в Суперкубке

Фото: игрок ПСВ Ноа Ланг поделился с фанатами трофеем и медалью за победу в Суперкубке
Комментарии

Нападающий нидерландского ПСВ Ноа Ланг вместе с болельщиками отпраздновал победу своей команды в матче за Суперкубок Нидерландов с «Фейеноордом» (1:0).

Фото: Скриншот трансляции

Сначала футболист решил поделиться с присутствовавшими на поле юными болельщиками самим трофеем, который передавал им в руки. Ланг даже делал памятные фото для фанатов с призом в руках.

Фото: Скриншот трансляции

Затем добродушный Ланг решил сам попозировать для фото с болельщиками. Нападающий передавал свою медаль юным поклонникам ПСВ, позволяя тем примерить награду за победу в Суперкубке Нидерландов.

Фото: Скриншот трансляции

Отметим, что именно Ланг является автором единственного и, соответственно, победного мяча в матче с «Фейеноордом». Нападающий поразил ворота соперника на 79-й минуте с передами Исмаэля Сайбари.

Материалы по теме
ПСВ стал обладателем Суперкубка Нидерландов, Эйндховен переиграл «Фейеноорд» со счётом 1:0
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023