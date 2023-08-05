Фото: игрок ПСВ Ноа Ланг поделился с фанатами трофеем и медалью за победу в Суперкубке

Нападающий нидерландского ПСВ Ноа Ланг вместе с болельщиками отпраздновал победу своей команды в матче за Суперкубок Нидерландов с «Фейеноордом» (1:0).
Фото: Скриншот трансляции
Сначала футболист решил поделиться с присутствовавшими на поле юными болельщиками самим трофеем, который передавал им в руки. Ланг даже делал памятные фото для фанатов с призом в руках.
Фото: Скриншот трансляции
Затем добродушный Ланг решил сам попозировать для фото с болельщиками. Нападающий передавал свою медаль юным поклонникам ПСВ, позволяя тем примерить награду за победу в Суперкубке Нидерландов.
Фото: Скриншот трансляции
Отметим, что именно Ланг является автором единственного и, соответственно, победного мяча в матче с «Фейеноордом». Нападающий поразил ворота соперника на 79-й минуте с передами Исмаэля Сайбари.
- 5 августа 2023
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