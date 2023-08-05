«Болонья» рассматривает игрока «Спартака» Хлусевича в качестве потенциального усиления

Итальянская «Болонья» проявляет интерес к приобретению защитника московского «Спартака» Даниила Хлусевича. Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, «Болонья» ведёт поиски левого защитника и рассматривает Хлусевича как одного из кандидатов для усиления состава на этой позиции. Итальянский клуб пока не делал официального предложения по переходу футболиста «Спартака».
22-летний Хлусевич сыграл за «Спартак» три матча в нынешнем сезоне, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
Контракт Хлусевича со «Спартаком» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста красно-белых в € 5 млн.
Ранее появлялась информация, что Хлусевичем интересуется ряд итальянских клубов.
- 5 августа 2023
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:46
-
09:42
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:16
-
09:09
-
09:00
-
08:52
-
08:50
-
08:41
-
08:30
-
08:24
-
08:10
-
08:09
-
08:00
-
07:30
-
07:05
-
06:59
-
06:39
-
06:31
-
06:09
-
05:59
-
05:51
-
05:47
-
04:55
-
04:36
-
04:28
-
04:25
-
04:12