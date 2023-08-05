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«Болонья» рассматривает игрока «Спартака» Хлусевича в качестве потенциального усиления

«Болонья» рассматривает игрока «Спартака» Хлусевича в качестве потенциального усиления
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Итальянская «Болонья» проявляет интерес к приобретению защитника московского «Спартака» Даниила Хлусевича. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, «Болонья» ведёт поиски левого защитника и рассматривает Хлусевича как одного из кандидатов для усиления состава на этой позиции. Итальянский клуб пока не делал официального предложения по переходу футболиста «Спартака».

22-летний Хлусевич сыграл за «Спартак» три матча в нынешнем сезоне, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Контракт Хлусевича со «Спартаком» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста красно-белых в € 5 млн.

Ранее появлялась информация, что Хлусевичем интересуется ряд итальянских клубов.

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