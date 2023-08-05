Япония – Норвегия: стартовые составы команд на матч 1/8 финала женского ЧМ-2023
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В матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встретятся сборные Японии и Норвегии. Команды будут играть на стадионе Вестпак (Веллингтон, Новая Зеландия). Начало игры — в 11:00 мск.
Стартовые составы команд:
Япония: Ямашита, Минами, Кумагаи, Такахаши, Шимису, Нагано, Эндо, Хасэгава, Миязава, Танака, Фудзино.
Норвегия: Микальсен, Бьельде, Мьельде, Харвикен, Хансен, Бёэ Риса, Энген, Райтен, Грэм Хансен, Хауг, Хови.
ЧМ-2023 (ж). 1/8 финала
05 августа 2023, суббота. 11:00 МСК
Япония (ж)
1-й тайм
1 : 1
Норвегия (ж)
1:0 Энген – 15' 1:1 Райтен – 20'
Японки вышли с первого места в группе C, а норвежки заняли второе место в группе А.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
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