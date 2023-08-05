Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Наблюдательный совет «Аякса» хочет наложить вето на переход Сперцяна по моральным причинам

В высшем руководстве амстердамского «Аякса» выступают резко против возможного перехода в клуб полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации источника, наблюдательный совет запрещает директору «Аякса» по футбольным вопросам Свену Мислинтату подписывать Сперцяна, потому что, по их мнению, вести дела с российским клубом аморально.

Мислинтат же уверен, что если никакие санкции Евросоюза в отношении России не мешают оформить трансфер Сперцяна, то полузащитник должен перейти в «Аякс». Функционер уверен, что игрой за амстердамцев футболист сможет переубедить противников своего перехода.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Аякс» продолжает диалог с «Краснодаром» по возможному переходу Сперцяна.