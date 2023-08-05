Мор: если «Спартак» хочет заявить о чём-то серьёзном, то должен побежать «Рубин»

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящем матче 3-го тура РПЛ, в котором красно-белые на выезде сыграют с казанским «Рубином». Экс-футболист считает, что москвичи обязаны обыгрывать подобные команды, если хотят претендовать на что-то серьёзное в этом сезоне.

«По-настоящему серьёзное испытание ждёт «Спартак» в пятом туре против «Зенита», но матч с «Рубином» — первый выездной в сезоне, конечно, это сложнее, чем играть дома. Но «Рубин» — всего лишь новичок РПЛ, то есть, не совсем новичок, конечно, но только вернулся в неё и перестраивается. Там ещё очень много проблем, хотя, конечно, есть хорошее усиление и в центре поля, и в атаке. Но если «Спартак» хочет заявить о чём-то серьёзном в этом сезоне, такие команды надо обыгрывать. Тем более, что тройка центральных защитников у казанцев в индивидуальном плане не очень сильная: высокие, но медленные, не очень хорошо координированные, довольно слабо играющие «один в один». И тут быстрые футболисты «Спартака» обязаны их обыгрывать», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Матч «Рубина» и «Спартака» пройдёт уже сегодня, 5 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.