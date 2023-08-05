Непомнящий анонсировал поездку в Камерун для создания футбольного клуба

Российский специалист Валерий Непомнящий рассказал, что поедет в Камерун для помощи в организации профессионального футбольного клуба, который будет соответствовать стандартам команд из России.
«У меня поездка в Камерун запланирована на конец августа, это будет такая инспекторская поездка. Посмотреть наличие инфраструктуры, условий и так далее, чтобы потом составлять план и проект. Сейчас в стадии разработки дорожная карта. Задача состоит в том, чтобы создать профессиональный футбольный клуб, команда уже есть. После саммита Россия — Африка я встречался с генеральным секретарем Российского футбольного союза Максимом Митрофановым, все готовы к сотрудничеству.
Есть название, но меня попросили эту тему особо не афишировать, потом будет презентация, все находится в стадии разработки. Я в такой ситуации, в которой никогда в жизни не был, я далеко не менеджер. Хотя в английском футболе тренер называется менеджером, у меня этих качеств нет и не было, но сейчас приходится самому в это погружаться. У меня такая руководящая должность, будут люди, которые будут помогать, профессионалы своего дела, в том числе из России», — приводит слова Непомнящего ТАСС.
- 5 августа 2023
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