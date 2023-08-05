«Крылья Советов» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00 мск

Сегодня, 5 августа, на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре пройдёт матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором местные «Крылья Советов» сыграют с «Ростовом». Стартовый свисток главного арбитра встречи Сергея Карасёва (Москва) прозвучит в 15:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обе команды имеют в своём активе одинаковое количество набранных очков после двух сыгранных туров. И у «Крыльев Советов», и у «Ростова» по четыре заработанных балла. Самарцы обыграли грозненский «Ахмат» (2:1) и сыграли вничью с московским «Динамо» (3:3). «Ростов» одержал победу над воронежским «Факелом» (2:1) и поделил очки с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

В прошлом сезоне РПЛ оба матча между «Крыльями» и «Ростовом» остались за ростовчанами.