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«Крылья Советов» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00 мск

«Крылья Советов» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00 мск
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Сегодня, 5 августа, на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре пройдёт матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором местные «Крылья Советов» сыграют с «Ростовом». Стартовый свисток главного арбитра встречи Сергея Карасёва (Москва) прозвучит в 15:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
05 августа 2023, суббота. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Обе команды имеют в своём активе одинаковое количество набранных очков после двух сыгранных туров. И у «Крыльев Советов», и у «Ростова» по четыре заработанных балла. Самарцы обыграли грозненский «Ахмат» (2:1) и сыграли вничью с московским «Динамо» (3:3). «Ростов» одержал победу над воронежским «Факелом» (2:1) и поделил очки с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

В прошлом сезоне РПЛ оба матча между «Крыльями» и «Ростовом» остались за ростовчанами.

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