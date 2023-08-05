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«Оренбург» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30 мск

«Оренбург» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30 мск
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Сегодня, 5 августа, на стадионе «Газовик» в Оренбурге пройдёт матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Оренбург» сыграет с екатеринбургским «Уралом». Стартовый свисток главного арбитра встречи Рафаэля Шафеева (Волгоград) прозвучит в 17:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
05 августа 2023, суббота. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух сыгранных матчей в активе «Оренбурга» лишь одно набранное очко — подопечные главного тренера Иржи Ярошика потерпели поражение в игре с московским «Спартаком» (2:3) и сыграли вничью с казанским «Рубином» (1:1). «Урал» располагает четырьмя набранными очками, которые екатеринбуржцы заработали обыграв ЦСКА (2:1) и сыграв вничью с «Пари Нижний Новгород» (0:0).

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