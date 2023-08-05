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«Рубин» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30 мск

«Рубин» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30 мск
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Сегодня, 5 августа, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани пройдёт матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Рубин» сыграет с московским «Спартаком». Стартовый свисток главного арбитра встречи Евгения Кукуляка (Калуга) прозвучит в 17:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
05 августа 2023, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух сыгранных матчей в активе «Рубина» два набранных очка — казанцы сыграли вничью с московским «Локомотивом» (2:2) и поделили очки с «Оренбургом» (1:1). «Спартак» в нынешнем сезоне чемпионата России ещё не терял очков. Красно-белые одержали победы над «Оренбургом» (3:2) и калининградской «Балтикой» (2:1).

Если «Спартак» не обыграет «Рубин», то «Краснодар» станет единоличным лидером турнирной таблицы РПЛ после трёх туров.

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