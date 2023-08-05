Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча «Рубин» — «Спартак»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 3-го тура чемпионата России «Рубин» — «Спартак».

«Первые матчи всегда сумбурные, возможны неожиданные результаты. Дальше всё становится на свои места. Здесь «Спартак» покажет, что к чему, и победит с хорошим счётом», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В первых двух тура москвичи набрали шесть очков, обыграв «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1). На счету казанского «Рубина» всего два очка. Команда сыграла вничью с «Локомотивом» (2:2) и с «Оренбургом» (1:1)

Игра состоится сегодня, 5 августа, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток матча прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.