Игрок «Урала» Железнов: Гончаренко — топ-тренер, 100 процентов

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Юрий Железнов поделился мнением о главном тренере команды Викторе Гончаренко, отметив, что считает его специалистом топ-уровня.

«Гончаренко – топ-тренер? Да, 100 процентов. В каждом клубе, где он работал, он добился определённого результата. Его команды всегда здорово играли. В чём это проявляется? Он очень требовательный. Он верит в тебя больше, чем ты сам в себя. Ещё он классный психолог. Он знает, чего он хочет. Из тебя он может достать то, что ему будет нужно. Найдет подход к каждому. Классно, что у нас такой тренер.

Нравится ли мне, что при нём мы начали играть в комбинационный футбол? Конечно, мне нравится, что всё через мяч. Мне такой стиль заходит. Все упражнения в кайф», — приводит слова Железнова «РБ Спорт».