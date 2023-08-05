Мойес может покинуть пост главного тренера «Вест Хэма»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Будущее Дэвида Мойеса в «Вест Хэме» находится под серьёзной угрозой в результате конфликта по поводу подбора игроков, сообщает Daily Mail.

По информации источника, напряжение в клубе нарастало в течение всего лета на фоне расхождений во взглядах на трансферные цели между Мойесом, новым техническим директором и совладельцем клуба.

Главный тренер был заинтересован в приглашении игроков с опытом игры в Премьер-лиге, таких как Джеймс Уорд-Праус и принадлежащих «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра и Скотта Мактоминея. Однако, руководство клуба не поддержало эту идею и решило пойти по другому пути.

Сегодня, 5 августа, лондонцы сыграют последний предсезонным матч лета с «Байером» из Леверкузена.

В следующую субботу, 12 августа, «Вест Хэм» проведёт свой первый матч в новом сезоне английской футбольной Премьер-лиги с «Борнмутом».