Йошко Гвардиол стал самым дорогим защитником в истории футбола

Хорватский защитник Йошко Гвардиол перешёл из «РБ Лейпциг» в «Манчестер Сити» за рекордную сумму для игрока обороны. По информации СМИ, сумма трансфера Гвардиола составила € 90 млн плюс € 10 млн в качестве бонусов. По этому показателю игрок обошёл Гарри Магуайра, которого «Манчестер Юнайтед» приобрёл за € 87 млн в 2019 году.
«Я всегда мечтал когда-нибудь сыграть в Англии, и сделать это сейчас с «Манчестер Сити» — после сезона, который они только что провели, — это настоящая честь для меня. Любой, кто видел игру «Манчестер Сити» в прошлом сезоне, знает, что это лучшая команда в мире. Выигранный требл, говорит все, что вам нужно знать о качестве этой команды. Присоединение к «Сити» — это что-то особенное для меня и моей семьи.
«Получить шанс поработать с Пепом Гвардиолой тоже будет потрясающе. Я знаю, что я ещё не готов, и я уверен, что моя игра будет развиваться под руководством лучшего тренера в футболе», — приводит слова хорвата пресс-служба клуба.
- 5 августа 2023
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