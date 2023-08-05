Малком не приедет на матч «Зенита» с «Динамо», чтобы попрощаться с болельщиками

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что бывший нападающий команды Малком не сможет приехать на ближайший домашний матч сине-бело-голубых, чтобы попрощаться с болельщиками, из-за игры за свой новый клуб «Аль-Хиляль».
«Приедет ли Малком на матч с «Динамо», чтобы попрощаться с болельщиками? У него завтра игра. Не сможет», — приводит слова Медведева «Спорт день за днём».
На этой неделе «Зенит» официально объявил об уходе Малкома в «Аль-Хиляль». Бразильского нападающего продали за € 60 млн.
Завтра, 6 августа, «Зенит» проведёт первый домашний матч в рамках РПЛ в сезоне-2023/2024. Соперником петербуржцев станет московское «Динамо».
Сегодня, 5 августа, Малком может дебютировать в составе «Аль-Хиляля» в матче с «Аль-Иттихадом» в 1/4 финала Кубка арабских чемпионов.
- 5 августа 2023
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