Агент Дзюбы: если Артём ведёт себя как быдло, то Нагучев ведёт себя как паразит

Агент Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы, высказался об оскорблении в адрес своего клиента, которое позволил себе известный комментатор Роман Нагучев в одном из шоу на YouTube. Представитель футболиста посчитал, что таким образом тележурналист решил паразитировать на имени форварда.

«Я читал последние высказывания Романа Нагучева. Хочу сказать, что если Артём ведёт себя как быдло, по словам многоуважаемого Романа, то комментатор ведёт себя как паразит, который постоянно паразитирует на фамилии Дзюба. За неделю это уже второй или третий комментарий Романа на данную тему, очень уж она его задела, видимо.

Если бы такую фразу сказал любой другой футболист, то все бы не обратили на это внимание. Раз сказал Дзюба, значит на этом надо словить хайп. Сложно в этом упрекать коллег, все хотят как-то капитализироваться, но мне кажется, надо знать меру.Не стоит снова раздувать из этой темы какой-то скандал. Всё это в прошлом. Нашим журналистам нужен лишь повод, чтобы что-то пообсуждать. Особенно, когда это касается Дзюбы.

Я не собираюсь советовать Роману, как себя вести в публичном и непубличном поле. Он разберётся без меня, уверен. Но это немного смешно, когда комментатор раз за разом начинает паразитировать на одной истории, говорить про какие-то штрафы, быдло и прочее, делая это исключительно ради хайпа. Мне кажется, что эта история давно закрыта, и я не хотел бы к ней возвращаться. Просто, когда одни и те же люди спустя время снова поднимают эту историю… Это их право, но выглядит максимально странно. Думаю, что если у Романа есть какие-то вопросы к Артему, он найдет способ задать их ему лично, а не через свой канал или очередное шоу в интернете», — приводит слова Гольдмана «Спорт день за днём».