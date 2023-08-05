Как закончится матч ЦСКА и «Локомотива» в 3-м туре РПЛ?

Сегодня, 5 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве пройдёт матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся ЦСКА и «Локомотив». Эта игра станет первым дерби в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

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ЦСКА в первых двух матчах сезона набрал три очка — армейцы потерпели поражение в игре стартового тура с екатеринбургским «Уралом» (1:2) и одержали победу над грозненским «Ахматом» (3:2). «Локомотив» располагает четырьмя заработанными баллами — железнодорожники поделили очки с казанским «Рубином» (2:2) и обыграли воронежский «Факел» (4:1).

В прошлом сезоне РПЛ соперники встречались дважды — один матч закончился победой ЦСКА, вторая встреча завершилась вничью.