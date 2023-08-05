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Сёмин: Тикнизян окажется в Европе, если продолжит прогрессировать. Потенциал есть

Сёмин: Тикнизян окажется в Европе, если продолжит прогрессировать. Потенциал есть
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил вероятность перехода защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в европейский клуб, отметив, что тот окажется там, если продолжить прогрессировать.

«Сможет ли Тикнизян уехать в Европу? Да, почему нет? Он окажется там, если продолжит прогрессировать. Сейчас он играет хорошо, забивает. Главное, чтобы ему ничего не помешало и он дальше развивался. Потенциал у него есть», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что немецкий «Вердер» ведёт переговоры с «Локомотивом» по переходу Тикнизяна. Сумма трансфера может составить € 4 млн.

В нынешнем сезоне 24-летний Тикнизян провёл за «Локомотив» три матча в РПЛ и Кубке России, отметившись в них четырьмя забитыми мячами.

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