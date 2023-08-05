«Тоттенхэм» сообщил о подписании защитника Филлипса

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» объявил о подписании футболиста Эшли Филлипса из клуба «Блэкберн Роверс». Центральный защитник заключил с клубом соглашение, рассчитанное до 2028 года, сообщает пресс-служба английского клуба.

18-летний Эшли перешёл в «Блэкберн», когда ему было 12 лет. Защитник быстро продвигался по карьерной лестнице академии «Роверс» — он регулярно выступал за команду до 18 лет, будучи 15-летним подростком. Уже через год он дебютировал за команду до 23 лет.

Дебют Филлипса в первой команде «Блэкберна» состоялся в августе 2022 года. Тогда «Блэкберн» победил «Хартлпул Юнайтед» в четвёртом раунде Кубка лиги, а Эшли стал четвёртым самым молодым игроком в истории «Блэкберна» в возрасте 17 лет и 45 дней. Через несколько дней дебютировал в чемпионате в матче с «Вест Бромвичем».

В прошлом сезоне центральный защитник восемь раз выходил в составе первой команды в чемпионате и еще шесть раз — в кубковых соревнованиях.