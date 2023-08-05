«Очень сложные и важные три очка». Сперцян — о победе «Краснодара» над «Пари НН»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу в матче 3-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (1:0), объяснив, почему к концу встречи его команда стала больше внимания уделать обороне.
«Очень сложные и важные три очка. Мы ждали, что будет такая тяжёлая игра, и, повторюсь, было важно заработать эти три очка. Был момент, что мы сами где-то подустали, стали больше думать об обороне, чтобы не получить какую-то контратаку — поэтому так и получилось, что мы сели.
У нас были свои атаки, но нам просто не хватало последней передачи. В моменте, когда мы выбегали с Джоном вдвоём, было несколько возможных решений. Можно было лучше им распорядиться. И таких моментов было несколько. Так же было и со стандартами. Много чего не хватило, но самое главное, что сзади отработали», — сказал Сперцян в интервью пресс-службе «Краснодара».
- 5 августа 2023
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