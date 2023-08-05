«Крылья Советов» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ

Самарские «Крылья Советов» и «Ростов» объявили стартовые составы команд на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 5 августа. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Овсянников, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Хубулов, Бабкин, Ежов, Салтыков, Гарре.

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Чернов, Прохин, Вахания, Мелёхин, Ионов, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комличенко.

В активе этих команд одинаковое количество очков после двух сыгранных туров. И «Крылья Советов», и «Ростов» набрали по четыре очка. Самарцы победили грозненский «Ахмат» (2:1) и сыграли вничью с московским «Динамо» (3:3). «Ростов» одержал победу над воронежским «Факелом» (2:1) и поделил очки с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).