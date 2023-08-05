Экс-защитник «Рубина» Попов заявил, что Рахимов будет пытаться попилить бюджет клуба

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о главном тренере казанцев Рашиде Рахимове, заявив, что тот ведёт агентские игры и высасывает бюджет клуба, пытаясь его попилить. Также экс-футболист отметил слабые тренерские навыки специалиста, подчеркнув, что восьмое-десятое место в РПЛ — это его потолок.

«Сейчас идут какие-то агентские игры Рахимова и высасывание бюджета. Естественно, что любые футболисты в России практически одинаковые, кроме нескольких малкомов, клаудиньо и ещё пары игроков. Остальные все примерно на одном уровне. Со всеми можно строить боеспособную команду – то, что и пытается делать Рахимов. Это, наверное, его бизнес. Он занимается тем, что может. А может, он только так: покупать игроков, непонятно откуда и за какие деньги, и делать с ними результат. С теми, кто у него есть, он не может. Ну, какой ты тренер, если не можешь сделать команду из тех, кто у тебя есть? Тяжёлая ситуация. Не знаю, как реагировать. Моё мнение такое.

Будет ли он пытаться попилить бюджет? Конечно, он заведёт ещё три-четыре футболиста по миллиону евро. А сколько за это ему отдаст та команда, из которой они придут, я не знаю. Это у него надо будет спрашивать.

Обезопасится ли «Рубин» от зоны вылета по итогам сезона? Чем быстрее они найдут современный стиль игры, надёжность сзади, с контролем мяча и созданием большого количества моментов у чужих ворот, тем быстрее они обезопасятся. Я знаю, что в «Рубине» задачи серьёзные. Просто этот тренер не способен подняться выше восьмого-десятого места. Это его потолок», — приводит слова Попова Metaratings.