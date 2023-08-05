«Зенит» может перехватить у «Фенербахче» трансфер форварда «Марселя» Ундера

Санкт-петербургский «Зенит» может перехватить у стамбульского «Фенербахче» трансфер турецкого нападающего французского «Марселя» Дженгиза Ундера. Об этом сообщает Fotospor.
По информации источника, «Зенит» сделал предложение Ундеру, несмотря на то, что тот уже якобы договорился о переходе в «Фенербахче».
Президент «Марселя» Пабло Лонгория же заявил, что его клуб был близок к соглашению с «Фенербахче» по трансферу Ундера, однако по неизвестным причинам переход сорвался. Также функционер отметил, что у них есть несколько предложений по переходу нападающего, однако не назвал потенциальных покупателей.
26-летний Ундер связан контрактом с «Марселем» до июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в € 20 млн.
В 46 матчах за «Марсель» в прошлом сезоне Ундер забил пять голов и сделал шесть голевых передач.
- 5 августа 2023
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