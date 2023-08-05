Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» может перехватить у «Фенербахче» трансфер форварда «Марселя» Ундера

«Зенит» может перехватить у «Фенербахче» трансфер форварда «Марселя» Ундера
Аудио-версия:
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» может перехватить у стамбульского «Фенербахче» трансфер турецкого нападающего французского «Марселя» Дженгиза Ундера. Об этом сообщает Fotospor.

По информации источника, «Зенит» сделал предложение Ундеру, несмотря на то, что тот уже якобы договорился о переходе в «Фенербахче».

Президент «Марселя» Пабло Лонгория же заявил, что его клуб был близок к соглашению с «Фенербахче» по трансферу Ундера, однако по неизвестным причинам переход сорвался. Также функционер отметил, что у них есть несколько предложений по переходу нападающего, однако не назвал потенциальных покупателей.

26-летний Ундер связан контрактом с «Марселем» до июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в € 20 млн.

В 46 матчах за «Марсель» в прошлом сезоне Ундер забил пять голов и сделал шесть голевых передач.

Материалы по теме
Малком не приедет на матч «Зенита» с «Динамо», чтобы попрощаться с болельщиками
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023