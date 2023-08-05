Клубы АПЛ обратятся в ФИФА с просьбой изменить даты трансферного окна в Саудовской Аравии

Клубы английской футбольной Премьер-лиги намерены обратиться в ФИФА с просьбой перенести крайний срок закрытия трансферного окна в Саудовской Аравии, чтобы не допустить потери игроков после закрытия европейского окна, сообщает Daily Mail.

Футбольная ассоциация Англии знает об опасениях клубов и готова обратиться после официального запроса на принятие мер.

Клубы Саудовской Профессиональной Лиги потратили этим летом более € 350 млн на приобретение новых игроков, что является пятым показателем среди всех лиг мира.

Трансферное окно в Саудовской Аравии должно закрыться 7-го сентября, через шесть дней после окончания трансферного окна в ведущих европейских лигах. Многие клубы опасаются, что игроки могут быть получить выгодные предложения в следующем месяце, когда команды уже не смогут их заменить.