«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе нападающего Расмуса Хойлунна
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«Манчестер Юнайтед» на своих официальных ресурсах объявил о переходе в клуб датского нападающего Расмуса Хойлунна.
Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»
Ранее сообщалось, что нападающий подпишет с «красными дьяволами» контракт на пять лет с возможностью продления ещё на сезон. По информации СМИ, «Манчестер Юнайтед» заплатит за датского футболиста более € 70 млн.
20-летний Хойлунн провёл в «Аталанте» лишь один сезон. Итальянский клуб купил его в августе 2022 года у австрийского «Штурма» за € 17,2 млн. Также на взрослом уровне нападающий успел поиграть за «Копенгаген», через академию которого прошёл в детстве.
В прошлом сезоне Хойлунн сыграл 42 матча во всех турнирах, отметившись в них 16 забитыми мячами и семью результативными передачами.
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