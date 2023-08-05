«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе нападающего Расмуса Хойлунна

«Манчестер Юнайтед» на своих официальных ресурсах объявил о переходе в клуб датского нападающего Расмуса Хойлунна.

Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Ранее сообщалось, что нападающий подпишет с «красными дьяволами» контракт на пять лет с возможностью продления ещё на сезон. По информации СМИ, «Манчестер Юнайтед» заплатит за датского футболиста более € 70 млн.

20-летний Хойлунн провёл в «Аталанте» лишь один сезон. Итальянский клуб купил его в августе 2022 года у австрийского «Штурма» за € 17,2 млн. Также на взрослом уровне нападающий успел поиграть за «Копенгаген», через академию которого прошёл в детстве.

В прошлом сезоне Хойлунн сыграл 42 матча во всех турнирах, отметившись в них 16 забитыми мячами и семью результативными передачами.