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Игрок «Фиорентины» Кастровилли провалил медицинские тесты для перехода в «Борнмут»

Игрок «Фиорентины» Кастровилли провалил медицинские тесты для перехода в «Борнмут»
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Сделка по переходу Гаэтано Кастровилли в «Борнмут» из «Фиорентины» сорвалась. 26-летний футболист не прошёл медицинское обследование из-за проблем с прооперированным в 2022 году коленом, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Это уже не первый случай, когда игрок из чемпионата Италии не проходит медицинские тесты в Англии. Футболистов, перенёсших операции, тщательно проверяют из-за опасения рецидива травмы. По этим причинам трансферы срываются, как, например, переход Давиде Сантона (трижды), защитника Марлона и теперь Кастровилли. В предыдущих случаях игроки после этого продолжили выступать в чемпионате Италии.

Полузащитник Гаэтано Кастровилли вернулся в расположение «Фиорентины». Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.

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