«Крылья Советов» — «Ростов»: преимущество самарцев дошло до двух голов

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков отметился забитым мячом в проходящем в эти минуты на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Ростовом» (2:0).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте — первая же атака «Крыльев Советов» увенчалась забитым мячом. Отличился нападающий Владимир Хубулов (1:0). На 10-й минуте вингер самарцев Никита Салтыков стал автором второго гола своей команды в матче (2:0). Для Салтыкова это первый забитый мяч в РПЛ.

В активе этих команд одинаковое количество очков после двух сыгранных матчей. И «Крылья Советов», и «Ростов» набрали по четыре очка. Самарцы победили грозненский «Ахмат» (2:1) и сыграли вничью с московским «Динамо» (3:3). «Ростов» одержал победу над воронежским «Факелом» (2:1) и поделил очки с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).