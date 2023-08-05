«Крылья Советов» — «Ростов»: преимущество самарцев дошло до двух голов

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков отметился забитым мячом в проходящем в эти минуты на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Ростовом» (2:0).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте — первая же атака «Крыльев Советов» увенчалась забитым мячом. Отличился нападающий Владимир Хубулов (1:0). На 10-й минуте вингер самарцев Никита Салтыков стал автором второго гола своей команды в матче (2:0). Для Салтыкова это первый забитый мяч в РПЛ.
В активе этих команд одинаковое количество очков после двух сыгранных матчей. И «Крылья Советов», и «Ростов» набрали по четыре очка. Самарцы победили грозненский «Ахмат» (2:1) и сыграли вничью с московским «Динамо» (3:3). «Ростов» одержал победу над воронежским «Факелом» (2:1) и поделил очки с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).
- 5 августа 2023
-
15:59
-
15:38
-
15:30
-
15:25
-
15:14
-
15:13
-
15:10
-
15:08
-
15:03
-
14:44
-
14:40
-
14:33
-
14:30
-
14:30
-
14:21
-
14:14
-
14:00
-
13:46
-
13:45
-
13:39
-
13:35
-
13:21
-
13:11
-
13:05
-
12:58
-
12:50
-
12:44
-
12:37
-
12:32
-
12:06
-
12:04
-
12:01
-
12:00
-
11:57
-
11:56