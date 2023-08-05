«Крылья Советов» — «Ростов»: форвард самарцев Салтыков сделал дубль

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков отметился ещё одним забитым мячом в проходящем в эти минуты на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Ростовом» (3:1). Это уже второй гол форварда в этой игре.

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Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте — первая же атака «Крыльев Советов» увенчалась забитым мячом. Отличился нападающий Владимир Хубулов (1:0). На 10-й минуте вингер самарцев Никита Салтыков стал автором второго гола своей команды в матче (2:0). Для Салтыкова это первый забитый мяч в РПЛ. На 22-й минуте матча нападающий «Ростова» Николай Комличенко смог отыграть один мяч. На 35-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре сделал навесную передачу в штрафную площадь гостей, которую замкнул Салтыков, оформивший дубль (3:1).