Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» — «Ростов»: форвард самарцев Салтыков сделал дубль

«Крылья Советов» — «Ростов»: форвард самарцев Салтыков сделал дубль
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков отметился ещё одним забитым мячом в проходящем в эти минуты на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Ростовом» (3:1). Это уже второй гол форварда в этой игре.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
05 августа 2023, суббота. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Перерыв
3 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Хубулов – 4'   2:0 Салтыков – 10'   2:1 Комличенко – 22'   3:1 Салтыков – 35'

Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте — первая же атака «Крыльев Советов» увенчалась забитым мячом. Отличился нападающий Владимир Хубулов (1:0). На 10-й минуте вингер самарцев Никита Салтыков стал автором второго гола своей команды в матче (2:0). Для Салтыкова это первый забитый мяч в РПЛ. На 22-й минуте матча нападающий «Ростова» Николай Комличенко смог отыграть один мяч. На 35-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре сделал навесную передачу в штрафную площадь гостей, которую замкнул Салтыков, оформивший дубль (3:1).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023