Бразилец Рожерио, которым интересовался «Спартак», перешёл в «Вольфсбург»

Бразильский защитник «Сассуоло» Рожерио официально перешёл в немецкий «Вольфсбург». Сумма трансфера составила € 6 млн плюс € 2 млн в качестве бонусов. Контракт с «волками» рассчитан до 30 июня 2027 года. Футболист будет носить футболку с номером 13.

«Я очень рад своему переходу в «Вольфсбург». Это важный шаг для меня, и я убеждён, что принял правильное решение для себя и своей карьеры. Проявить себя в Бундеслиге — это большой вызов, и для меня большая честь иметь возможность носить цвета клуба», сказал Рожерио в интервью пресс-службе клуба.

25-летний крайний защитник перешёл в «Сассуоло» из бразильского «Интернасьонала» за € 2,4 млн. В 2016 году туринский «Ювентус» выкупил контракт игрока. Спустя 3 года футболист снова был продан в «Сассуоло», но уже почти за € 7 млн.