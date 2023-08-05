Бразилец Рожерио, которым интересовался «Спартак», перешёл в «Вольфсбург»

Бразильский защитник «Сассуоло» Рожерио официально перешёл в немецкий «Вольфсбург». Сумма трансфера составила € 6 млн плюс € 2 млн в качестве бонусов. Контракт с «волками» рассчитан до 30 июня 2027 года. Футболист будет носить футболку с номером 13.
«Я очень рад своему переходу в «Вольфсбург». Это важный шаг для меня, и я убеждён, что принял правильное решение для себя и своей карьеры. Проявить себя в Бундеслиге — это большой вызов, и для меня большая честь иметь возможность носить цвета клуба», сказал Рожерио в интервью пресс-службе клуба.
25-летний крайний защитник перешёл в «Сассуоло» из бразильского «Интернасьонала» за € 2,4 млн. В 2016 году туринский «Ювентус» выкупил контракт игрока. Спустя 3 года футболист снова был продан в «Сассуоло», но уже почти за € 7 млн.
- 5 августа 2023
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