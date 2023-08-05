«Рубин» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ

Казанский «Рубин» и московский «Спартак» объявили стартовые составы команд на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, который пройдёт сегодня, 5 августа, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовый состав «Рубина»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Зотов, Апшацев, Иву, Фамейе, Даку.
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Денисов, Литвинов, Джикия, Хлусевич, Мартинс, Зобнин, Мозес, Бонгонда, Промес, Соболев.
После двух сыгранных матчей в активе «Рубина» два набранных очка — казанцы сыграли вничью с московским «Локомотивом» (2:2) и поделили очки с «Оренбургом» (1:1). «Спартак» в нынешнем сезоне чемпионата России ещё не терял очков. Красно-белые одержали победы над «Оренбургом» (3:2) и калининградской «Балтикой» (2:1).
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