«Оренбург» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ

Футбольный клуб «Оренбург» и екатеринбургский «Урал» объявили стартовые составы команд на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, который пройдёт сегодня, 5 августа, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый состав «Оренбурга»: Сысуев, Сидоров, Гойкович, Печенин, Перес, Капленко, Вера, Флорентин, Воробьёв, Мансилья, Гюрлюк.

Стартовый состав «Урала»: Помазун, Мамин, Бевеев, Кулаков, Бегич, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Железнов, Кики, Каштанов.

После двух сыгранных матчей в активе «Оренбурга» лишь одно набранное очко — подопечные главного тренера Иржи Ярошика потерпели поражение в игре с московским «Спартаком» (2:3) и сыграли вничью с казанским «Рубином» (1:1). «Урал» располагает четырьмя набранными очками, которые екатеринбуржцы заработали, обыграв ЦСКА (2:1) и сыграв вничью с «Пари Нижний Новгород» (0:0).