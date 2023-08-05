Первый тренер Сперцяна: Гвардиола подходит для Эдуарда как тренер
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Первый тренер полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна Мхитар Давидян заявил, что его бывший подопечный смог бы заиграть в любой из команд главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, так как испанец является подходящим специалистом для игрока.
«Я говорил, что «Манчестер Сити» — подходящий вариант для продолжения карьеры Эдуарда Сперцяна? Я и сейчас считаю, что Гвардиола подходит для Сперцяна как тренер. Я не беру команду, а имею в виду именно специалиста. Те требования и стиль игры, которые предлагает Гвардиола, подошли бы Эдуарду, и он не потерялся бы в его команде. Неважно, в «Манчестер Сити» или ещё где-то», — приводит слова Давидяна Metaratings.
По последней информации, в Сперцяне заинтересован «Аякс».
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