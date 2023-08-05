«Крылья Советов» — «Ростов»: самарцы довели счёт до разгромного

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Егор Карпицкий отметился забитым мячом в проходящем в эти минуты на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Ростовом» (4:1).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте — первая же атака «Крыльев Советов» увенчалась забитым мячом. Отличился нападающий Владимир Хубулов (1:0). На 10-й минуте вингер самарцев Никита Салтыков забил второй гол своей команды в матче (2:0). Этот забитый мяч стал первым для него в РПЛ. На 22-й минуте матча нападающий «Ростова» Николай Комличенко смог отыграть один мяч (1:2). На 36-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре сделал навесную передачу в штрафную площадь гостей, которую замкнул Салтыков, забив свой второй гол в матче (3:1).
На 74-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Егор Карпицкий забил свой первый гол за самарцев и сделал счёт разгромным (4:1).
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