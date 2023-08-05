Экс-игрок «Барселоны» Мина стал футболистом «Фиорентины»
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Бывший игрок «Барселоны» Йерри Мина официально стал футболистом итальянской «Фиорентины», сообщила пресс-служба клуба.
28-летний Мина перешёл в стан итальянского клуба на правах свободного агента. Последней командой футболиста был английский «Эвертон», где он провёл последние пять сезонов. За клуб из Ливерпуля центральный защитник принял участие в 99 матчах, в которых забил девять голов и отдал один ассист.
В составе испанской «Барселоны» Йерри Мина вышел на поле лишь шесть раз, однако этого хватило, чтобы выиграть чемпионат и Кубок Испании. Игрок также является чемпионом Бразилии (в составе «Палмейраса») и Колумбии (в составе «Санта-Фе»).
На счету колумбийца 40 матчей за национальную команду своей страны.
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