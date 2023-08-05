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Крылья Советов — Ростов 5:1, результат матча 3-го тура РПЛ 5 августа

«Крылья Советов» разгромили «Ростов» в матче 3-го тура РПЛ благодаря дублю Салтыкова
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На стадионе «Солидарность Арена» в Самаре завершился матч 3-го тура РПЛ, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «Ростов». Разгромную победу одержали хозяева — 5:1.

Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте — первая же атака «Крыльев Советов» увенчалась забитым мячом. Отличился нападающий Владимир Хубулов (1:0). На 10-й минуте вингер самарцев Никита Салтыков забил второй гол своей команды в матче (2:0). Этот забитый мяч стал первым для него в РПЛ. На 22-й минуте матча нападающий «Ростова» Николай Комличенко смог отыграть один мяч (1:2). На 36-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре сделал навесную передачу в штрафную площадь гостей, которую замкнул Салтыков, забив свой второй гол в матче (3:1).

На 74-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Егор Карпицкий забил свой первый гол за самарцев и сделал счёт разгромным (4:1). На 90+4-й минуте в ворота «Ростова» был назначен пенальти после фола вратаря Сергея Песьякова. Полузащитник «Крыльев» Роман Ежов реализовал 11-метровый удар (5:1).

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
05 августа 2023, суббота. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Хубулов – 4'   2:0 Салтыков – 10'   2:1 Комличенко – 22'   3:1 Салтыков – 35'   4:1 Карпицкий – 73'   5:1 Ежов – 90+7'
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