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В «Спартаке» объяснили отсутствие Николсона и Селихова в заявке на матч с «Рубином»

В «Спартаке» объяснили отсутствие Николсона и Селихова в заявке на матч с «Рубином»
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В московском «Спартаке» объяснили отсутствие нападающего Шамара Николсона и вратаря Александра Селихова в заявке на матч 3-го тура чемпионата России с «Рубином».

«Николсон продолжает набирать форму, а Селихов восстанавливается», — передаёт слова руководителя пресс-службы футбольного клуба Дмитрия Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Перед началом встречи московский клуб располагается на третьем месте в турнирной таблице, а казанский «Рубин» занимает десятую строчку.

Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Спартак» состоится сегодня, 5 августа, в Казани. Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
05 августа 2023, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва
Комментарии
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