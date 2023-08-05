«Ростов» впервые при Валерии Карпине проиграл четыре выездных матча подряд в РПЛ
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Cегодня, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Ростовом». Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена» (Самара Арена). Хозяева разгромили южан со счётом 5:1. Таким образом, «Ростов» впервые под руководством Валерия Карпина проиграл четыре выездных матча подряд в РПЛ.
Это была первая игра не дома для ростовчан в новом сезоне. В конце прошлогоднего чемпионата южане уступили оппонентам в трёх выездных матчах кряду: «Сочи» (0:1), «Краснодару» (0:3) и ЦСКА (1:4).
Валерий Карпин возглавляет ростовчан с марта 2022 года. До этого он работал с командой с декабря 2017 по август 2021 года.
По итогам прошлого сезона «Ростов» занял четвёртое место, набрав 53 очка в 30 играх.
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