ЦСКА — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 5 августа, пройдёт матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между московскими ЦСКА и «Локомотивом». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась ничьей (1:1).

В прошедшем сезоне РПЛ ЦСКА стал вице-чемпионом, набрав 58 очков в 30 матчах. «Локомотив» по итогам прошлого розыгрыша занял восьмое место, набрав 45 очков в 30 матчах. В 1-м туре нового сезона чемпионата ЦСКА уступил «Уралу» со счётом 1:2, а «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2). После этого армейцы победили «Ахмат» со счётом 3:2, а железнодорожники разгромили «Факел» — 4:1.