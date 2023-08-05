Олусегун: в РПЛ у судей есть фавориты среди клубов, им нужно работать над собой

Нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун оценил работу российских арбитров в матчах РПЛ.
«Судьям в России нужно работать над собой. В ситуациях 50/50 арбитр часто встаёт на сторону одной команды, в РПЛ у судей есть фавориты», — приводит слова Олусегуна «Матч ТВ».
Напомним, вчера, 4 августа, состоялся матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» с минимальным счётом переиграл «Пари Нижний Новгород». Единственный гол в матче забил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти на 29-й минуте. Главный судья встречи Артём Любимов назначил 11-метровый удар за игру рукой Николая Калинского в своей штрафной. Сразу после окончания встречи главный тренер «Пари НН» Сергей Юран был удалён за споры с арбитром.
- 5 августа 2023
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