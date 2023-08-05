Источник: «Спартак» отказался от трансфера защитника «Селтика» Карла Старфельта
Поделиться
Московский «Спартак» не заинтересован в приобретении 28-летнего шведского защитника «Селтика» Карла Старфельта. Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, красно-белые полностью отказались от кандидатуры Старфельта и не рассматривают игрока.
Ранее журналист Гевин Рейд сообщал, что Старфельт переходит в «Спартак» за € 16,2 млн и вылетает в Москву для прохождения медобследования.
Напомним, шведский защитник выступал за казанский «Рубин» с 2019 по 2021 год. В 42 матчах за этот клуб Старфельт отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Из «Рубина» защитник перешёл в «Селтик». По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 6,5 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 августа 2023
-
19:10
-
19:08
-
19:04
-
19:03
-
18:54
-
18:52
-
18:50
-
18:48
-
18:42
-
18:35
-
18:25
-
18:24
-
18:12
-
18:12
-
18:06
-
18:01
-
17:56
-
17:52
-
17:51
-
17:47
-
17:45
-
17:45
-
17:41
-
17:40
-
17:26
-
17:24
-
17:22
-
17:16
-
17:12
-
17:05
-
17:01
-
16:51
-
16:44
-
16:38
-
16:20
Партнерский контент