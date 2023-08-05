Источник: «Спартак» отказался от трансфера защитника «Селтика» Карла Старфельта

Московский «Спартак» не заинтересован в приобретении 28-летнего шведского защитника «Селтика» Карла Старфельта. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, красно-белые полностью отказались от кандидатуры Старфельта и не рассматривают игрока.

Ранее журналист Гевин Рейд сообщал, что Старфельт переходит в «Спартак» за € 16,2 млн и вылетает в Москву для прохождения медобследования.

Напомним, шведский защитник выступал за казанский «Рубин» с 2019 по 2021 год. В 42 матчах за этот клуб Старфельт отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Из «Рубина» защитник перешёл в «Селтик». По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 6,5 млн.