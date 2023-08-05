Канчельскис: «Спартак» нестабилен, может выдать шикарный матч и провалить следующий

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис дал свой прогноз на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между казанским «Рубином» и московским «Спартаком».

«Рубин» — «Спартак»? Здесь очень сложно сказать. Почему? Потому что «Спартак», опять же, играя, проявляет свою нестабильность. Они могут здорово выдать шикарный матч, а потом провалить следующий. «Рубин» играет у себя дома после Первой лиги. На «Спартак» не надо настраиваться. По-моему, на него хорошо настраиваются все команды, которые есть в России. Интересная будет игра. Хотелось бы посмотреть на «Рубин». Пока мне не удавалось сделать это в новом сезоне, потому что много работы», — приводит слова Канчельскиса «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, сегодня, 5 августа, проходит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и московским «Спартаком». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.