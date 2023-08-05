«Рубин» — «Спартак»: Бонгонда вывел гостей вперёд

На стадионе «Ак Барс Арена» в Казани продолжается матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором местный «Рубин» принимает московский «Спартак». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу москвичей.

На 19-й минуте Тео Бонгонда вывел «Спартак» вперёд.

После двух туров Российской Премьер-Лиги в активе «Рубина» два набранных очка — казанцы сыграли вничью с московским «Локомотивом» (2:2) и поделили очки с «Оренбургом» (1:1). «Спартак» в нынешнем сезоне чемпионата России ещё не терял очков. Красно-белые одержали победы над «Оренбургом» (3:2) и калининградской «Балтикой» (2:1).

В предыдущем сезоне «Спартак» занял четвёртое место в РПЛ, а «Рубин» выиграл Мелбет Первую лигу.