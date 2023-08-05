«Химки» обыграли «Шинник» в матче 4-го тура Первой лиги

Завершился матч 4-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и «Химки». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым (Воронеж). «Химки» обыграли «Шинник» со счётом 2:1.

На 20-й минуте встречи защитник гостей Олег Исаенко открыл счёт в матче, выведя «Химки» вперёд. Гости недолго владели преимуществом во встрече, поскольку на 31-й минуте нападающий «Шинника» Илья Рубцов сравнял счёт в матче. В самой концовке первого тайма, на 45+2-й минуте, Захар Волков вновь вывел «Химки вперёд. Ярославский клуб пытался отыграться до конца встречи, но счёт матча остался прежним — 2:1, победа «Химок».

Для «Химок» эта победа стала второй в сезоне. Ранее они смогли обыграть «Нефтехимик», чем прервали свою неудачную серию из двух проигрышей подряд — московскому «Торпедо» и «Тюмени». «Шинник» же потерпел своё третье поражение в сезоне — ранее ярославская команда сначала уступила «СКА-Хабаровск», затем саратовскому «Соколу». Единственная победа «Шинника» в новом сезоне — над «Волгарём».

«Шинник» в прошлом розыгрыше Первой лиги занял седьмое место. В прошлом сезоне «Химки» выступали в Российской Премьер-Лиге и заняли 15-е место, вылетев в Первую лигу.