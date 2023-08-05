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«Рубин» — «Спартак»: хозяева сравняли счёт

«Рубин» — «Спартак»: хозяева сравняли счёт
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На стадионе «Ак Барс Арена» в Казани продолжается матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором местный «Рубин» принимает московский «Спартак». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:1.

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
05 августа 2023, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
2-й тайм
1 : 4
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 19'   1:1 Иву – 39'   1:2 Медина – 59'   1:3 Игнатов – 67'   1:4 Промес – 73'

На 19-й минуте Тео Бонгонда вывел «Спартак» вперёд. На 39-й минуте «Рубин» сравнял счёт после рикошета, гол на счету Угочукву Иву.

После двух туров Российской Премьер-Лиги в активе «Рубина» два набранных очка — казанцы сыграли вничью с московским «Локомотивом» (2:2) и поделили очки с «Оренбургом» (1:1). «Спартак» в нынешнем сезоне чемпионата России ещё не терял очков. Красно-белые одержали победы над «Оренбургом» (3:2) и калининградской «Балтикой» (2:1).

В предыдущем сезоне «Спартак» занял четвёртое место в РПЛ, а «Рубин» выиграл Мелбет Первую лигу.

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